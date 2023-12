Ein Einbruch am Wochenende in Andernach ging schief.

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in Andernach in die Gaststätte „Ratskeller“ einzubrechen. Der oder die Täter wollten die Türe aufhebeln, was nicht gelang, heißt es von der Polizei. Hierbei verletzte sich mindestens ein Täter.