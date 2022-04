Für die einen ist es ein bitterer Moment, für die anderen ein Grund zur Freude: Die Autobahnpolizeistation Mendig wird an Personal hinzugewinnen. Der Grund ist der Zuwachs an Personal und Aufgaben, beides wird von Montag, 2. Mai, an wirksam. Dichtgemacht wird hingegen die Autobahnpolizei Emmelshausen in Dörth – von dort müssen die Kollegen jetzt ins 49 Kilometer entfernte Eifelstädtchen umziehen.