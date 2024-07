Anzeige

Die Tat soll sich am 18. Juli in den frühen Abendstunden ereignet haben. Die Beamten konnten die Ölspur noch bis in die Ortslage Kürrenberg verfolgen, dann verlor sich die Spur. Durch die untere Wasserbehörde werden nun Maßnahmen geplant, um die Schäden für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Zeugen melden sich unter Telefon 02651/8010.