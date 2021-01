Umweltfrevel auf dem Maifeld: 30 alte Reifen im Wald entsorgt

Unbekannte haben vermutlich in der zweiten Januarwoche rund 30 Reifen am Maifelder Radwanderweg illegal entsorgt. Darauf machte ein Leser unsere Zeitung jetzt aufmerksam. Die Verbandsgemeinde Maifeld, auf deren Gemarkung die Reifen liegen, bestätigt, dass dort bereits mehrere Meldungen über die illegale Müllentsorgung eingegangen sind.

Die Reifen wurden auf dem Abschnitt zwischen den beiden Tunneln zwischen Trimbs und Hausen einen Steilhang zur Nette hinuntergeworfen. Ein Teil der Reifen rollte abwärts bis an die Nette, andere Reifen blieben im Steilhang liegen, einige verfingen sich sogar in Baumkronen – was die Entsorgung erheblich erschwert.

Für den Abtransport der Reifen ist nun die Kreislaufwirtschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz zuständig. Allerdings wird es noch ein wenig dauern, bis alle Reifen aus dem Gelände geholt werden können. Der Ablageplatz befindet sich in unwegsamem Gebiet, und auch die Witterung hat bislang nicht mitgespielt. Ein Ortstermin ist für Ende der ersten Februarwoche geplant, teilt die Kreisverwaltung mit. hrö