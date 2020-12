Andernach

So manch einer, der am Samstagmorgen am Mariendom entlanggeschlendert ist, traute wahrscheinlich seinen Augen nicht: Seitlich neben dem Gotteshaus standen die Kirchenbänke von Maria Himmelfahrt fein säuberlich aufgereiht wie an einer Perlenkette. Rund zehn Ehrenamtliche hatten die knapp 50, zwei bis vier Meter langen Bänke – sie wurden mit Sattelschleppern in eine Lagerhalle der Stadtwerke Andernach gebracht – aus dem romanischen Gotteshaus herausgetragen.