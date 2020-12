Plaidt/Weißenthurm

Die Hochspannungsfreileitung, die das Unternehmen Westnetz zwischen der Umspannanlage in Plaidt und Weißenthurm betreibt, ist in die Jahre gekommen: Das bestehende 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz zwischen den beiden Gemeinden wurde in den Jahren 1928 bis 1930 errichtet. Den Anforderungen der Energiewende sind diese Freileitungen nicht mehr gewachsen, weswegen Westnetz bereits vor einigen Jahren mit den Planungen für den Neubau der Trasse begann und ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren beantragte.