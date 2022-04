Schnell und unkompliziert den vom Krieg betroffenen Ukrainern helfen, das wollte Claudia Sauer aus Münstermaifeld-Mörz. Kurzerhand hat sie deshalb eine private Hilfsaktion ins Leben gerufen, die Sachspenden via WhatsApp sammelt. Wie das funktioniert, und wie die Hilfsgüter von den Sammelstellen in Mörz, Koblenz-Moselweiß, Mülheim-Kärlich, und Lind in die Ukraine kommen – die RZ hat die Ehrenamtlichen besucht.