Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Menschen in Andernach stark – das zeigt nicht zuletzt die große Resonanz auf den Friedensmarsch, den die Karnevalsvereine am Rosenmontag auf die Beine stellten. Oberbürgermeister Achim Hütten reagierte auf die aktuelle Lage, indem er in der jüngsten Stadtratssitzung zunächst umfassend darüber informierte, wie sich die Verwaltung auf die eintreffenden Geflüchteten einstellt.