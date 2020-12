Boos

Ein übergroßes Schaf ist derzeit ein begehrtes Fotoobjekt mitten in Boos. Das „wollige“ Geschöpf lebt zwar nicht wie in der Fernsehserie „Shaun das Schaf“ auf der Weide eines idyllisch gelegenen Bauernhofs. Dafür hat das von Didi Schäfer kreierte Schaf im urig gestalteten Vorgarten des ehemaligen Forsthauses in direkter Nähe des Traumpfädchens „Eifelturmpfad“ in der Kehrstraße eine Heimat gefunden.