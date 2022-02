Ein „Mayoh“ kommt leicht über die Lippen, wenn sich zwei Kostümierte dieser Tage in Mayen begegnen. Kein Wunder, es ist Mayener Faasenacht, und der Rosenmontag gilt als der allerhöchste karnevalistische Feiertag. In diesen tristen Tagen steht keinem so recht der Sinn nach Narretei, aber ganz allein „ohne Fründe“ will ein eingefleischter Karnevalist jetzt auch nicht sein.