Plaidt

In Plaidt hat sich in den vergangenen zwölf Monaten einiges getan: Der Ausbau des Kirchenumfelds erfolgte, die Mauer am Dorfplatz wurde erneuert, Karl-Marx-, Kolping und Max-Planck-Straße ausgebaut: „Wir haben geliefert, wenn auch nicht in allen Bereichen“, betonte Ortsbürgermeister Peter Wilkes bei den Haushaltsberatungen in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates. 2021 will die Gemeinde begonnene Vorhaben zügig weiterführen sowie weitere Großprojekte anpacken, damit der Ort lebenswert bleibt, erklärte Wilkes: „Wir müssen Plaidt weiterentwickeln.“