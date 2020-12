Kreis MYK

Weihnachten ist ein sehr emotionales generationsübergreifendes Fest. Treffen mit eigenen, haushaltsfremden Familienmitgliedern oder Freunden werden in diesem Jahr nur bis maximal zehn Personen stattfinden dürfen. Kinder bis 14 Jahre sind von diesem Beschluss ausgenommen. Uns steht in diesem Jahr also ein anderes Weihnachtsfest als sonst – fernab der bislang „alten Normalität“ ins Haus. Eine Situation, die viele bedrückt. Wird sich trotzdem ein wohlig-warmes Weihnachtsgefühl einstellen?