Trotz Impfquote von 100 Prozent: Dutzende Corona-Fälle in Plaidter Seniorenzentrum

Nach den bangen Wochen im vergangenen Herbst und Winter, als zahlreiche Senioreneinrichtungen in der Region Corona-Ausbrüche vermeldeten, von denen Bewohner und Pflegekräfte gleichermaßen betroffen waren, hoffte man in diesem Jahr darauf, den Alltag in den Einrichtungen ohne Einschränkungen durch das Infektionsgeschehen gestalten zu können. Diese Hoffnung hat sich in Plaidt leider bereits zerschlagen: 20 Mitarbeiter und 34 Bewohner des Seniorenzentrums Maria vom Siege haben sich mit dem Coronavirus infiziert.