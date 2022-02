Seit knapp zwei Jahren hat Corona in der Stehbach-Galerie von Richard Frensch auch die Kunst fest im Griff. Die Frühlingsausstellung vor zwei Jahren, die so gut besucht war wie nur wenige zuvor, musste am Tag nach der Vernissage unterbrochen werden. Im Anschluss fielen einige Ausstellungen gar komplett aus. Die Veranstaltungen, die trotz eingeschränkter Besucherkapazitäten stattfanden, waren jedoch von Erfolg gekrönt.