Andernach/Pellenz

Der Gottesdienstbesuch an Heiligabend mit der Familie gehört für viele Menschen zum Fest dazu – auch für diejenigen, die das restliche Jahr über nur selten in die Kirche gehen. Diesmal wird man dabei auf lieb gewonnene Bräuche verzichten müssen: Das gemeinsame Singen der Weihnachtslieder entfällt, in einigen Gemeinden muss auch das Krippenspiel ausfallen, zudem dürfen sich Menschen außerhalb ihres Familienkreises nur auf Abstand begegnen. Dennoch bemühen sich die Gemeinden in Andernach und der Pellenz, ihren Mitgliedern im Rahmen der Coronaschutzverordnung zum Fest besinnliche Momente zu bereiten.