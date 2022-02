Der Boden war bereitet für eine harmonische Haushaltssitzung im Riedener Gemeinderat. Vieles, was an Eckpunkten in diesem Jahr von Interesse ist, war vorberaten, besprochen und abgeklärt worden. Eines abseits des Haushaltes offenbar nicht: die Nachbesetzung eines Beigeordneten. Der Kandidat der FDP, Alfred Nett, fiel jedenfalls durch (siehe Zusatztext).