Kollig/Mallorca

Der Malermeister und Restaurator Ingo Linz, der vor 15 Jahren die ehemalige Volksschule seiner Heimatgemeinde Kollig aufwendig restaurierte und in den ehemaligen Klassenräumen die Galerie „Alte Schule Kollig“ eröffnete, hat jetzt auf der Ferieninsel Mallorca mit Pierre Lorenz, einem befreundeten Deutschen, die Galerie „GT10“ eingerichtet. In den Räumen einer Immobilienagentur mitten in der Stadt Artà verwandelten beide das bisherige Büro in eine Galerie für moderne Kunst, in dem Ingo Linz unter dem Pseudonym O.znil mit seinen Gemälden ständig präsent sein wird.