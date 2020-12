Andernach

Am vergangenen Sonntag sollten eigentlich die ersten Besucher des Jahres ins Geysirzentrum strömen. Denn Ende März oder Anfang April feiert Andernach traditionell den Geysirfrühling zum Auftakt einer erfolgreichen touristischen Saison: Im vergangenen Jahr konnte die Bäckerjungenstadt im Vergleich zum Vorjahr wieder einen Zuwachs an Gästen und Übernachtungen verzeichnen. Ob dies 2020 wieder gelingt, ist in diesem Frühjahr, welches im Zeichen der weltweiten Corona-Krise steht, unklar: Der geplante Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag wurde abgesagt, der Start in die Geysirsaison zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Unsere Zeitung hat sich mit Andernach.net-Chef Christian Heller über Perspektiven für den Tourismus in schwierigen Zeiten unterhalten.