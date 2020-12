Rieden

Um das Leben in der 1225 Einwohner zählenden Ortsgemeinde Rieden auch in Zukunft lebenswert zu gestalten und weiter nach vorn zu bringen, hat der Ortsgemeinderat am Montag im öffentlichen Teil seiner Sitzung trotz eines Batzens an Verbindlichkeiten einstimmig den Haushaltsplan für das Jahr 2020 gebilligt. Ortsbürgermeister Andreas Doll stellte das Zahlenwerk vor.