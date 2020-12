Thür

Wer in diesen Tagen durch die Thürer Wiesen in Richtung der ehemaligen L 120 wandert, kann es nicht übersehen: Am Rande des Naturschutzgebiets wogt ein Meer aus Sonnenblumen, in dem auch blühende Malven die Augen der Betrachter erfreuen. Die Wiese lässt so manchen Spaziergänger bewundernd innehalten. Was für den Menschen schön anzuschauen ist, hat für die Natur noch eine ganz besondere Bedeutung.