Plus Mayen

Thorsten Hamer verabschiedet sich aus Mayen: „Wenn Menschen Tränen lachen, haut mich das um“

Von Elvira Bell

i Als Willi Clark im Stück „Sonny Boys“ von Neil Simon hat Thorsten Hamer für ein grandioses Theatererlebnis gesorgt. Mit einer herausragenden Performance hat das Ensemblemitglied der Mayener Burgfestspiele Figuren zum Leben erweckt. Foto: Elvira Bell

Der 1982 in Solingen geborene Schauspieler Thorsten Hamer macht das, was die Menschen berührt – sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera. Seine Begeisterung für das Schauspiel mit szenischer und spielerischer Freude hatte sich im Nu auch auf das Publikum übertragen. So auch bei der Benefizabschiedsgala auf der Bühne im Innenhof der Genovevaburg sowie am letzten Spielabend auf der Kleinen Bühne im Innenhof des Alten Arresthauses.