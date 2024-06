Plus Mayen/Koblenz

Textil-Unternehmen pleite: Gehen im früheren Modehaus Küster in Mayen die Lichter aus?

i Eingebettet in die Mitte der Stadt Mayen: Das Modehaus Küster gehört seit fast 75 Jahren zum Gepräge der City. Welche Auswirkungen das Aus für die Aachener langfristig für den Standort hat, ist offen. Foto: Rico Rossival

„Wir sind in Schockstarre“, so beschreibt eine Mitarbeiterin des früheren Modehauses Küster, die Nachricht, die gestern wie eine Bombe in dem renommierten Textilfachgeschäft am Mayener Markt einschlug: Die Betreibergesellschaft Aachener hat keinen Investor gefunden und steht vor dem Aus. Spätestens bis zum 30. September sollen alle Geschäftstätigkeiten eingestellt sein.