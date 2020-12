Kehrig

Die Ortsgemeinde Kehrig hat in der Vergangenheit gut gearbeitet und zählt zu den wirtschaftlich am besten aufgestellten Kommunen in der Vordereifel. Im Haushaltjahr 2020 leistet sich die Ortsgemeinde mit einstimmigem Segen des Gemeinderates jedoch ein sattes Defizit: Den Erträgen im Ergebnishaushalt von 1.762.580 Euro stehen Aufwendungen von 2.240.820 Euro gegenüber. Doch das geschieht nicht unüberlegt.