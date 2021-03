Termine im Dreiminutentakt: So läuft die Arbeit im Corona-Schnelltestzentrum

Das Corona-Schnelltestzentrum in der DRK-Geschäftsstelle in der Andernacher Karolingerstraße 74 nimmt wochentags immer um 16.30 Uhr seinen Betrieb auf. Die Helferteams aus ehrenamtlichen Kräften des DRK-Stadtverbands, der örtlichen DLRG und der Freiwilligen Feuerwehr sind dann schon einige Zeit im Einsatz: Sie zwängen sich in Ganzkörperschutzanzüge und Gummihandschuhe, setzen FFP 2-Masken sowie OP-Hauben auf und legen Taucherbrillen sowie Visiere zum zusätzlichen Schutz der Augen bereit. Im Anschluss präparieren sie die Testkits für ihren Einsatz.