Termine für Drive-in-Angebot auf dem Mendiger Flugplatz sind begehrt: Gibt es in der Pellenz genügend Corona-Schnelltests?

Vor zwei Wochen öffnete das Corona-Schnelltestzentrum, das die Verbandsgemeinden Pellenz und Mendig gemeinsam als Drive-in auf dem Flugplatz Mendig betreiben, seine Pforten. Der Pellenzer VG-Bürgermeister Klaus Bell zog in der jüngsten per Videokonferenz abgehaltenen VG-Ratssitzung eine positive Bilanz der ersten zwei Wochen, machte aber gleichzeitig nur wenig Hoffnung darauf, das Angebot deutlich ausweiten zu können, sollte die Nachfrage nach Schnelltests in der VG künftig in die Höhe schnellen.