Kreis MYK

Menschen über 80 Jahre können sich seit einigen Tagen in den Impfzentren in Polch und Koblenz gegen Corona impfen lassen. Es stellt sich die Frage, wie die Hochbetagten in das zuständige Impfzentrum kommen. Außer Frage steht: Dass das Impfen für die Menschen aus dieser Altersgruppe natürlich nicht an den Fahrtkosten scheitern darf.