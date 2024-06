Technischer Defekt: Porsche kommt auf der A 48 bei Ochtendung zum Stehen

Anzeige

Wegen eines technischen Defekts kam ein Auto am Sonntagmittag gegen 14 Uhr auf dem Standstreifen der A 48 bei Ochtendung in Fahrtrichtung Koblenz zum Stehen und konnte nicht weiterfahren. Offenbar trat, so berichteten Augenzeugen, Dampf aus dem Motorraum des Porsches aus, weswegen der Unfall im Umkreis von einer größeren Zahl Autofahrer wahrgenommen. Gebrannt habe das Auto aber nicht, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung.

Keine Verkehrseinschränkungen

Zu größeren Verkehrseinschränkungen kam es ebenfalls nicht. Der Sportwagen wurde nach etwa einer Stunde abgeschleppt.