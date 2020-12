Mayen

Ein Großprojekt sorgt bei Sporttreibenden in Mayen für Aufmerksamkeit – und Aufregung. Der Tennisverein im TuS Mayen plant mithilfe von Investoren den Bau einer Tennishalle auf dem Hartplatz unmittelbar neben dem Stadion, auf dem Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen Heimspiele austrägt. Was sonst mit Blick auf die benachbarten Tennisplätze gut praktizierte Nachbarschaft in der Mayener Sportlerfamilie ist, wird jetzt hinterfragt. Denn der Hartplatz müsste dem Projekt komplett zum Opfer fallen.