Hängt über dem Hochgaragenprojekt in Mayen das Damoklesschwert? Die Freien Wähler würden das Millionenprojekt im Bereich zwischen Entenpfuhl und Hombrich am liebsten gleich begraben. „Der Stadtrat sollte einen Aufhebungsbeschluss machen“, sagte FWM-Fraktionsvorsitzender Hans-Georg Schönberg in der jüngsten Stadtratssitzung.