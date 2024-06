Plus Mayen Tausende wollen die Bundeswehr sehen: Truppe zeigt in Mayen, was sie alles kann Von Thomas Brost i Den Durchblick haben die Spezialisten der Bundeswehr, wenn es um die Erkennung von Bewegungen mit Sichtgeräten geht – eine Szene vom „Tag der Bundeswehr“ in Mayen. Foto: Rico Rossival Tarnfarben in vielen Schattierungen beherrschen an diesem Samstag das Bild der Mayener Innenstadt – die Bundeswehr hat alles aufgefahren, was von Publikumsinteresse sein kann, inklusive ein hochmoderner Leopard-2-Panzer. Die Truppe hat sich nicht lumpen lassen – dies ist von vielen wissbegierigen Besuchern honoriert worden. Polizei und Bundeswehr schätzen die Besucherzahl auf mehr als 25.000. Lesezeit: 3 Minuten

Und die Präsentation in eigener Sache nährt zwei Vermutungen: Die Bundeswehr will wieder näher an die Bürger heran. Und sie hat es angesichts von Mangel an qualifiziertem Personal dringend nötig, auf sich aufmerksam zu machen. „80 ist das neue 100 Prozent“, bemerkt Vizeadmiral Thomas Daum lakonisch zum Personaltableau. Daum (61)ist ...