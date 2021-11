Das Strickmuster ist immer das gleiche: Mit brachialer Gewalt versuchen Räuber Geldautomaten in die Luft zu jagen, um so an die Beute heranzukommen. In Polch haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag dies zwar ebenfalls probiert, aber die Spuren der Gewalttat sind zunächst kaum auszumachen.