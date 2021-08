Django Reinhardts Konzert in Mayen hallt nach – auf sehr positive Art und Weise. Zum einen haben alle zehn Musiker der Swing-Kombo auf ihre Gage verzichtet, und durch Sponsoren, Eintritte und die Versteigerung eines Gemäldes kamen jetzt, wie die Stadtverwaltung Mayen mitteilt, 32.377 Euro an Spenden für die Hochwasseropfer an der Ahr zusammen.