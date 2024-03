Plus Namedy

Swing im Schloss Namedy: Joe Wulf und seine Gentlemen begeistern das Publikum

Von Elvira Bell

i Die mitreißende Mischung aus teils neu arrangierten berühmten Klassikern und einigen weniger bekannten Kompositionen kam beim Publikum bestens an. Das von Bandleader Joe Wulf geschaffene Ensemble zeichnet sich durch sein geniales Zusammenspiel aus. Als Gastsängerin krönte die niederländische Jazzsängerin Angela van Rijthoven das herausragende Konzert. Foto: Elvira Bell

Lesezeit: 3 Minuten

Das wundervolle Flair der Musikmetropole New Orleans, der Heimat des Jazz, hat am Samstagabend nicht über den Bühnen großer Konzerthallen im In- und Ausland, sondern über Schloss Namedy gelegen. Nach 25 Jahren kehrten Joe Wulf und seine Gentlemen mit viel Eleganz und berauschendem Temperament wieder auf die Bühne im voll besetzten Spiegelsaal zurück.