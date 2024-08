Plus Mayen

Superhits von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny: „One Night with Abba“ begeistert rund 1500 Leute in Mayen

i Die mitreißende Tribute-Show unter dem Motto „One Night with Abba“ aber auch die Vorgruppe Angius mit ihren Italo-Klassikern begeisterte nach Schätzungen von Ralf Dietz etwa 1500 Konzertbesucher. Foto: Elvira Bell

Superhits von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny vereinen seit Jahrzehnten Generationen von jung bis alt. So auch am Samstagabend, 24. August, als die mit dem Deutschen Rock-&-Pop-Preis ausgezeichnete Tribute-Band „One Night with Abba“ beim großen Finale der Summer Beats 2024 rund 1500 Konzertbesucher restlos begeisterte.