Substanz ausgetreten: 68 Wehrleute bei Rasselstein in Andernach im Einsatz

i Ein Stoffaustritt in einer Veredelungsanlage auf dem Werksgelände von Rasselstein führte in der Nacht auf Donnerstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Foto: Sascha Ditscher

An der vor wenigen Jahren neu in Betrieb genommenen Veredelungsanlage 13 auf dem Rasselsteingelände in Andernach ist in der Nacht auf Donnerstag eine Substanz ausgetreten. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Um welchen Stoff es sich handelt, darüber machte die Pressestelle auf Anfrage der RZ keine Angaben.