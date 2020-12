Mayen

Besitzt die Stadt Mayen ausreichend Potenzial für zusätzlich Hotelbauten? Um die Antwort auf diese Frage auf fundierte Beine zu stellen, hatte der Mayener Stadtrat in seiner Februarsitzung eine Standort- und Marktanalyse beschlossen. Durchgeführt wurde diese, in Kooperation mit der Dehoga, von der Monte Mare Betriebsgesellschaft, die ihrerseits bereits Interesse an einen Neubau bekundet hat.