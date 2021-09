Bereits im Jahr 2017 hatte die FWG-Ratsfraktion den Antrag in den Andernacher Stadtrat eingebracht, eine Landstromanbindung für die Schiffsanleger in der Bäckerjungenstadt zu ermöglichen. Dadurch könnten Fahrgastschiffe, die in Andernach anlegen, sich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen und müssten in diesem Zeitraum nicht auf Strom zurückgreifen, der von den bordeigenen Dieselgeneratoren hergestellt wird.