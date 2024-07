Streifenwagen gestreift: Mann fährt auf der B 9 bei Andernach in Schlangenlinien

Ein Auto, das auf der B 9 bei Andernach in Schlangenlinien fuhr, veranlasste am Freitagabend eine Beobachterin dazu, die Polizei zu rufen. Was war da los?

Ein Auto, das auf der B 9 bei Andernach in Schlangenlinien fuhr, veranlasste am Freitagabend gegen 21 Uhr eine Beobachterin dazu, die Polizei zu rufen. Fast kam es dazu, so schreiben die Beamten in einer Mitteilung, dass das Fahrzeug mit der Leitplanke kollidierte.

„Leichte Kollision“ mit der Polizei

Die Polizei hielt schließlich das Auto an, dabei kam es zu einer „leichten Kollision“ mit dem Streifenwagen. Anschließend stellten die Beamten fest, dass der 71 Jahre alte Fahrer aus Bad Breisig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, das Auto sicher zu fahren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden. red