Die Bäckerjungenstadt gehörte bislang zu den Kommunen, in denen ein einmaliger Beitrag zum Ausbau von Straßen erhoben wurde. Seit der Gesetzesänderung ist klar, dass auch die Stadt Andernach wiederkehrende Straßenausbaubeiträge einführen muss. Wie dies in Zukunft aussehen soll, stellte Beate Häuser vom Amt für Stadtplanung und Bauentwicklung in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses vor. Die RZ klärt die wichtigsten Fragen: