Straßen werden repariert: L 120 bei Mendig, L 116 bei Nickenich und K 63 zwischen Saffig und Miesenheim

In der Zeit vom 16. bis 20. September starten die Arbeiten auf der L 116 in Fahrtrichtung Nickenich; in der Zeit vom 23. bis 26. September auf der K 63 zwischen Saffig und Miesenheim. Vom 25. bis 27. September ist dann die L 120 bei Mendig bis zur Höhe des Reginarisbrunnens dran. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des jeweiligen Streckenabschnitts. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert. Nähere Informationen zur Verkehrsführung können dem Mobilitätsatlas sind im Internet unter verkehr.rlp.de zu finden.

Die schadhaften Bereiche der Fahrbahndeckschicht werden mit einer Fräse abgetragen und im Anschluss wird eine neue Asphaltdeckschicht mittels Asphaltfertiger eingebaut, erklärt die Straßenmeisterei Kruft des LBM Cochem-Koblenz und bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.