Kam es in einer Wohngruppe der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach zu sexuellen Übergriffen durch einen 42-Jährigen? Diese Frage zu klären ist nun die Aufgabe der Strafkammer um die Vorsitzende Richterin Annegret Werner am Landgericht Koblenz. Und schon zum Prozessauftakt wurde deutlich, dass das nicht einfach werden wird.