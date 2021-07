Es ist schrecklich, wenn Menschen, die geschätzte Nachbarn sind oder einem oft begegnen, von heute auf morgen verschwinden. Ohne Erklärung, ohne Wiederkehr. Zur Zeit von Nazi-Deutschland widerfuhr dieses Schicksal vielen jüdischen Mitbürgern, auch in der Stadt Mayen. Um das Gedenken an diese Mitbürger wachzuhalten, haben Schüler der Berufsbildenden Schule in Mayen ein Projekt ins Leben gerufen.