„Sterne des Sports“: Vereine im Kreis Mayen-Koblenz können sich bewerben

„Du greifst mit deinem Sportverein auf dem Rasen, in der Turnhalle oder im Schwimmbad regelmäßig nach den Sternen? Dann melde deinen Verein noch bis Sonntag, 30. Juni, zu den ,Sternen des Sports’ an!“ – Mit diesen Worten richten sich die Raiffeisenbank Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR) und die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Sportvereine in der Region, die sich nicht nur auf dem Platz engagieren, sondern auch abseits alles geben, etwa für Inklusion oder Umweltschutz. Auf den Gewinner warten ein „Großer Stern des Sports“ in Bronze und ein Scheck über 1500 Euro. Außerdem zieht der lokale Sieger in das Landesfinale der „Sterne des Sports“ ein. Alle Landessieger greifen dann auf der Bundesebene nach dem „Stern des Sports“ in Gold, der mit weiteren 10.000 Euro dotiert ist. red