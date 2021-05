35 Jahre liefen die Geschäfte wie geschmiert, jetzt ist die Firma Ontex vom ersten größeren Stellenabbau in der Geschichte des Standorts Mayen betroffen: In der vorigen Woche haben 60 Mitarbeiter aus der Produktion ihre Kündigung zum Monatsende erhalten, weitere 76 Mitarbeiter haben schon freiwillig das Unternehmen, das Hygieneprodukte herstellt, zum Ende des Monats April verlassen. Dreht sich die Spirale am Standort Mayen weiter?