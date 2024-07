Plus Mayen

St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen: Welche Abteilungen könnten schließen?

i Das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen: Der Standorten soll erhalten bleiben, aber wie ist er künftig aufgestellt? Foto: Rico Rossival

Hinter verschlossenen Türen diskutieren Kreistag Mayen-Koblenz und Stadtrat Koblenz seit Wochen ein nicht öffentliches Sanierungsgutachten, das harte Einschnitte an den verschiedenen Standorten des Gemeinschafsklinikums Mittelrhein vorsieht. Nun drang nach draußen, was mit dem St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen passieren könnte: Einschnitte drohen bei zentralen Abteilungen der Inneren Medizin, an anderer Stelle könnte der Standort vielleicht hinzu gewinnen.