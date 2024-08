Plus Mayen Stein- und Burgfest wirft Schatten voraus: Ab 5. September wird vier Tage lang gefeiert i Das Stein- und Burgfest lockt ab Donnerstag, 5. September, wieder vier Tage lang mit vielen Attraktionen in die Eifelstadt Mayen. Foto: Elvira Bell (Archiv) Im September lockt das traditionelle Stein- und Burgfest wieder zahlreiche Menschen aus Mayen und Umgebung in die Innenstadt. Bereits zum 73. Mal laufen die Vorbereitungen für das Heimatfest der Stadt Mayen auf Hochtouren. Das traditionelle Stein- und Burgfest ist mit seinem abwechslungsreichen Programm ein fester Bestandteil im Marktkalender. Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf ein großes Festzelt auf dem Marktplatz freuen. Lesezeit: 2 Minuten

Eröffnet wird das viertägige Fest am Donnerstag, 5. September, mit der Sportlerehrung im Festzelt auf dem Marktplatz. Am Freitag, 6. September, spielt ab 20 Uhr die Partyband aus der Eifel „6 in flames“. Bei stimmungsvoller Rock- und Popmusik sowie freiem Eintritt ins Festzelt ist jeder willkommen. Am Samstag, 7. September ...