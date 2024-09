Plus Mayen Stein- und Burgfest in Mayen: Von Handwerker- bis Bauernmarkt bis Greifvogelvorführung – Wochenmarkt zieht um i Beim Stein- und Burgfest präsentieren sich die Mayener Zünfte und Betriebe mit ihrem „Handwerk zum Anfassen“ auf dem Marktplatz. Foto: Elvira Bell Das Stein- und Burgfest wird voraussichtlich wieder zahlreiche Menschen aus Mayen und Umgebung in die Innenstadt locken. „Das traditionelle Stein- und Burgfest ist mit seinem abwechslungsreichen Programm ein fester Bestandteil im jährlichen Marktkalender“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Mayen. Hier noch einmal alle wichtigen Infos im Überblick. Lesezeit: 2 Minuten

Los geht es bereits am Donnerstag, 5. September, mit der Sportlerehrung im Festzelt auf dem Marktplatz. Am Freitag, 6. September, spielt ab 20 Uhr die Partyband 6 in flames im Festzelt Rock- und Popmusik. Der Eintritt ist frei. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, bietet der Handwerker- und Bauernmarkt ...