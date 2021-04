Steigende Patientenzahl: Pandemie bringt Wildvogelstation an Belastungsgrenze

Kreissägenlärm und Hammerschläge schallen aus dem Inneren der Wasservogelanlage der Kirchwalder Wildvogel-Pflegestation. Zwei Mitarbeiter schneiden neue Pfähle aus Holz zurecht und lassen sie anschließend in den Boden ein. „Wir unterteilen die Voliere gerade in vier neue Teilbereiche und installieren zusätzliche Teiche“, erklärt Stationsleiterin Miriam Fenkes. Denn auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht: Schon in wenigen Wochen wird es in der Außenanlage wieder mächtig voll sein. „Im vergangenen Sommer hatten wir an einem Tag alleine 100 Stockenten bei uns in Betreuung“, berichtet Fenkes. Die aktuellen Arbeiten sollen helfen, den Stress der Vögel während ihrer Genesung künftig weiter zu senken und ihre Gefiederpflege zu erleichtern. Hierzu brauchen Enten nämlich zwingend Wasser.