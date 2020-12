VG Maifeld

Es ist eine der großen Herausforderungen der Schulen in diesem Corona-Winter: Um das Infektionsrisiko zu minimieren, gilt derzeit das Gebot, die Klassenräume alle 20 Minuten intensiv zu lüften. Das führt natürlich zu sinkenden Raumtemperaturen und frierenden Lehrern und Kindern. In der Verbandsgemeinde Maifeld hält man diesen Zustand für nicht hinnehmbar und hat jetzt 250.000 Euro in die Hand genommen, und – ohne große Bürokratie – in die Anschaffung von professionellen Luftfiltern investiert.