Mayen

Stationsoffensive heißt das Vorhaben, mit dem in ganz Rheinland-Pfalz 17 neue barrierefreie Bahnhaltepunkte entstehen sollen – einer davon in Mayen. Die Pläne der Deutschen Bahn sehen vor, die neue Station an der Finstingenstraße zu bauen. Bis es so weit ist, werden aber noch mehrere Jahre vergehen.